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22 вересня 2020, вівторок, 17:34 5
Фінанси 2020-09-22T18:00:02+03:00
Українські Новини
Після зниження курс гривні на міжбанку зміцнився

Після зниження курс гривні на міжбанку зміцнився

Елена Новикова
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Курс гривні на міжбанку 22 вересня
Курс гривні на міжбанку 22 вересня

У вівторок, 22 вересня, курс на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 2 коп. до 28,21 UAH/USD після зниження в понеділок на 5 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,21-28,23 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,15-28,18 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,20-28,22 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,82% з 23,74 UAH/USD до 28,21 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD, що встановлюється ним на 23 вересня.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Також курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився у порівнянні з 21 вересня на 7,35 коп. до 28,3488 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,67 коп. до 28,0853 UAH/USD.

 
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