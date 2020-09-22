Після зниження курс гривні на міжбанку зміцнився

У вівторок, 22 вересня, курс на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 2 коп. до 28,21 UAH/USD після зниження в понеділок на 5 коп

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,21-28,23 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,15-28,18 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,20-28,22 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,82% з 23,74 UAH/USD до 28,21 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD, що встановлюється ним на 23 вересня.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Також курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився у порівнянні з 21 вересня на 7,35 коп. до 28,3488 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,67 коп. до 28,0853 UAH/USD.

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