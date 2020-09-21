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21 вересня 2020, понеділок, 18:25 6
Фінанси 2020-09-21T19:00:01+03:00
Українські Новини
Після вихідних гривня на міжбанку продовжила знижуватися

Після вихідних гривня на міжбанку продовжила знижуватися

Елена Новикова
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Курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку

Після зниження в п'ятницю на 5 коп. в понеділок, 21 вересня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знову знизився на 5 коп. до 28,23 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,18-28,20 UAH/USD, потім котирування виросли до 28,20-28,22 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,22-28,24 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,9% з 23,74 UAH/USD до 28,23 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 вересня, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

Також станом на 10:30 21 вересня курс продажу долара для платіжних карток підвищився на 6,24 коп. до 28,3224 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,57 коп. до 27,9888 UAH/USD.

Крім того, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з кінцем минулого тижн підвищився на 4,93 коп. до 28,2755 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 3,68 коп. до 28,0377 UAH/USD.

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