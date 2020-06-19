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19 червня 2020, пʼятниця, 16:12 6
Вибори 2020-06-19T18:30:03+03:00
Українські Новини
Мери Дніпра, Миколаєва, Кропивницького, Житомира, Каховки та Чернівців створили партію "Пропозиція"

Мери Дніпра, Миколаєва, Кропивницького, Житомира, Каховки та Чернівців створили партію "Пропозиція"

Кира Молчанова
Житомир, Каховка, Кропивницкий, Дніпро, Борис Філатов, Політична партія, Миколаїв, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020
Вибори. Фото: 24tv.ua
Вибори. Фото: 24tv.ua

Мер Дніпра Борис Філатов, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, мер Кропивницького Андрій Райкович, мер Житомира Сергій Сухомлин, мер Каховки Херсонської області Андрій Дяченко, мер Чернівців Олексій Каспрук створили партію "Пропозиція" для участі у місцевих виборах 25 жовтня.

Про це свідчить трансляція презентації відповідної партії у соціальній мережі Facebook на сторінці Сенкевича, передають Українські Новини.

Програма цієї політичної сили буде представлена на найближчому з'їзді, де також буде ухвалено маніфест партії.

Філатов під час презентації заявив, що метою створення партії є завершення реформи децентралізації та її поглиблення, оскільки, на його думку, зараз її значення нівелюється, а сама реформа згортається.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає скасування місцевих виборів восени у разі введення тотальних карантинних обмежень.

Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила голосування на майбутніх місцевих виборах за місцем фактичного проживання, а не реєстрації.

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