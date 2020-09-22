Близько 150 учнів гімназії в Кропивницького перевели на дистанційне навчання

в Кропивницькому районі учнів двох шкіл перевели на дистанційне навчання через COVID-19 у викладача . В Кропивницькому в гімназії № 9 кілька десятків школярів відправили додому на карантин після того, як

Про це сьогодні, 22 вересня, голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко написав в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

За його словами, захворювання на COVID-19 діагностували у одного з викладачів навчального закладу. Було прийнято рішення відправити на двотижневу самоізоляцію п'ятьох працівників гімназії.

Крім того, на дистанційне навчання перевели 148 учнів гімназії, які тимчасово залишилися без викладачів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше діагноз COVID-19 поставили викладачеві в ЦГПУ ім. Винниченка , що в Кропивницькому. Через це на самоізоляцію пішли 7 працівників вишу і ще 29 студентів були переведені на дистанційне навчання.

Також повідомлялося, що за минулу добу лабораторії провели в дев'ять разів більше ПЛР і ІФА тестувань на коронавірус.

Тим часом, за добу смертність від коронавірусу зросла вдвічі.

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