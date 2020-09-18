На карантин закрили два навчальні заклади в Кропивницькому районі

Тоді як в п'яти навчальних закладах Полтави підтвердили спалах коронавірусної інфекції COVID-19, у Кропивницькому районі дві школи перевели на дистанційне навчання через коронавірус. Як повідомляє місцеве видання Дозор, про це в своєму Telegram-каналі написав голова Кропивницької ОДА Андрій Назаренко. З слів Назаренка, коронавірус виявили у викладача Покровської і Бережинської загальноосвітніх шкіл. З цієї причини обидва навчальні заклади перевели на "дистанційку". "Бережинська продовжила карантинні заходи до 24 вересня. Покровська пішла вперше - до 21 вересня", - написав глава ОДА. Згідно з даними МОЗ, станом на 18 вересня, в Кіровоградській області підтверджено 967 випадків зараження на коронавірус нового типу. Подолати захворювання змогли 772 жителі області, ще 52 - померли в результаті захворювання COVID-19. Як повідомляли Українські Новини, в Кропивницькому у викладача центральноукраїнського державного педагогічного університету діагностували захворювання на коронавірусну інфекцію. Понад 30 людей відправили на самоізоляцію і дистанційне навчання. Також повідомлялося, що в Черкаській області з початку нового навчального року в майже 50 навчальних закладах виявили хворих на COVID-19.