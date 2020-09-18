підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 вересня 2020, пʼятниця, 22:31 7
Суспільство 2020-09-18T23:15:01+03:00
Українські Новини
На карантин закрили два навчальні заклади в Кропивницькому районі

На карантин закрили два навчальні заклади в Кропивницькому районі

Константин Долгий
Карантин, Карантин в школах, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, Пандемія коронавірусу
Коронавірус в навчальному закладі. Фото: Pixabay
Коронавірус в навчальному закладі. Фото: Pixabay

Тоді як в п'яти навчальних закладах Полтави підтвердили спалах коронавірусної інфекції COVID-19, у Кропивницькому районі дві школи перевели на дистанційне навчання через коронавірус.

Як повідомляє місцеве видання Дозор, про це в своєму Telegram-каналі написав голова Кропивницької ОДА Андрій Назаренко.

З слів Назаренка, коронавірус виявили у викладача Покровської і Бережинської загальноосвітніх шкіл. З цієї причини обидва навчальні заклади перевели на "дистанційку".

"Бережинська продовжила карантинні заходи до 24 вересня. Покровська пішла вперше - до 21 вересня", - написав глава ОДА.

Згідно з даними МОЗ, станом на 18 вересня, в Кіровоградській області підтверджено 967 випадків зараження на коронавірус нового типу.

Подолати захворювання змогли 772 жителі області, ще 52 - померли в результаті захворювання COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в Кропивницькому у викладача центральноукраїнського державного педагогічного університету діагностували захворювання на коронавірусну інфекцію. Понад 30 людей відправили на самоізоляцію і дистанційне навчання.

Також повідомлялося, що в Черкаській області з початку нового навчального року в майже 50 навчальних закладах виявили хворих на COVID-19.

Більше новин про: Карантин Карантин в школах Коронавірус коронавірус в Україні Карантин в Україні Пандемія коронавірусу

У 7 разів вище, ніж середній показник в Україні. Д...
Британські вчені виявили 6 форм COVID-19, а також ...
Ще 30 столичних класів навчатимуться дистанційно...
Київ залишається в "помаранчевій зоні". До нього п...
Київ залишається в "помаранчевій зоні". До нього приєднуються Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ
Хасиди пішли з "Нових Яриловичів" на кордоні з Білоруссю, залишивши купи сміття
Новини
Єрмак заперечує таємну угоду з урядом Росії 23:15
Поліція засекретила розслідування про підпал Tesla Богдана 22:46
На карантин закрили два навчальні заклади в Кропивницькому районі 22:31
У Києві припинили роботу онлайн-магазину з продажу наркотиків 22:04
Ще 30 столичних класів навчатимуться дистанційно 21:58
більше новин
Один рік війни НАБУ проти мене: 9 тис звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта" 12:11 Інфографіка
Асоціації ВДЕ будуть захищати зелену енергетику від Коломойського, - ЗМІ 13:13
У ВР подано законопроект №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на паливо, що знизить ціни на бензин 18:19
Уряд "банкрутує" єдине прибуткове енергетичне підприємство України "Укргідроенерго", - ЗМІ 14:55
більше новин
Область піднялась на 9-е місце в рейтингу розвитку регіонів, – чернігівський губернатор Прокопенко 17:09
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка 10:07 Документ
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу 10:21
На індексацію пенсій в 2021 році хочуть виділити 18 млрд гривень 11:27
більше новин
У Києві майже три сотні нових випадків коронавірусу: дані за районами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok