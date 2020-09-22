За добу МОЗ удев'ятеро збільшило кількість тестів на антитіла до коронавірусу

21 вересня було проведено 20 781 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 5% більше порівняно з попередньою добою, і 21 697 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 9 разів більше порівняно з 20 вересня, тоді як смертність від коронавірусу зросла вдвічі

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу назагал було проведено 42 478 тестувань, із них 20 781 методом ПЛР, а також 21 697 методом ІФА", — сказав він.

Загалом від початку року було проведено 2 079 482 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

До вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я станом на ранок 22 вересня надійшло 3 131 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а від початку 2020 року — 245 710 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, за вихідні коронавірус виявили у 148 правоохоронців МВС.

Також 21 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 884 до 181 237, кількість померлих від захворювання — на 59 осіб до 3 642 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 7,8%, нових летальних випадків — у 2,3 рази.

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