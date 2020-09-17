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17 вересня 2020, четвер, 18:51 4
Суспільство 2020-09-17T19:30:02+03:00
Українські Новини
В Кропивницькому у викладача одного з вищих навчальних закладів підтвердили COVID-19

В Кропивницькому у викладача одного з вищих навчальних закладів підтвердили COVID-19

Константин Долгий
Кропивницький, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Пандемія коронавірусу, Коронавірус у Кропивницькому
Карантин в навчальному закладі. Фото: Pixabay
Карантин в навчальному закладі. Фото: Pixabay

Спалах коронавірусу виявили в центральноукраїнському державному педагогічному університеті ім. Винниченка в Кропивницькому у той час, як у Львові черговий навчальний заклад перевели на дистанційне навчання.

Про це в четвер, 17 вересня, пише видання Точка Доступу, передають Українські Новини.

За наявною інформацією, діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 поставили одному з викладачів вузу.

У зв'язку з цим 7 співробітників університету відправили на двотижневу самоізоляцію. Крім того, на дистанційне навчання перевели 29 студентів.

З початку пандемії коронавірусу в Кіровоградській області було підтверджено 951 випадок зараження. Від важкого інфекційного захворювання COVID-19 загинула 51 особа, ще 769 - побороли захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, у Черкаській області повідомили про десятки випадків зараження коронавірусом у навчальних закладах регіону.

Крім того, в Краматорську Донецької області довелося закрити дитячий садок і відправити на самоізоляцію шкільний клас.

Тим часом у Рівненській області вперше підтвердили повторне зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2.

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