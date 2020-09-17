В Кропивницькому у викладача одного з вищих навчальних закладів підтвердили COVID-19

Спалах коронавірусу виявили в центральноукраїнському державному педагогічному університеті ім. Винниченка в Кропивницькому у той час, як у Львові черговий навчальний заклад перевели на дистанційне навчання. Про це в четвер, 17 вересня, пише видання Точка Доступу, передають Українські Новини. За наявною інформацією, діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 поставили одному з викладачів вузу. У зв'язку з цим 7 співробітників університету відправили на двотижневу самоізоляцію. Крім того, на дистанційне навчання перевели 29 студентів. З початку пандемії коронавірусу в Кіровоградській області було підтверджено 951 випадок зараження. Від важкого інфекційного захворювання COVID-19 загинула 51 особа, ще 769 - побороли захворювання. Як повідомляли Українські Новини, у Черкаській області повідомили про десятки випадків зараження коронавірусом у навчальних закладах регіону. Крім того, в Краматорську Донецької області довелося закрити дитячий садок і відправити на самоізоляцію шкільний клас. Тим часом у Рівненській області вперше підтвердили повторне зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2.