Курс російської нацвалюти на 21 вересня. Рубль після вихідних подешевшав

У понеділок, 21 вересня, порівняно з 18 вересня середній курс купівлі рубля знизився на 3 копійки і становить 3,31 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу рубля підвищився на 1 копійку і становить 3,82 гривні за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва станом на 21 вересня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,31 3,83 Максимальний 3,71 4,00 Мінімальний 2,50 3,71 Як повідомляли Українські Новини, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 вересня на 4,93 коп. до 28,2755 UAH\/USD, курс купівлі — підвищився на 3,68 коп. до 28,0377 UAH\/USD. Крім того, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH\/USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль. Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 7 коп. в п'ятницю знизився на 5 коп. до 28,18 UAH\/USD.