Курс російської нацвалюти на 21 вересня. Рубль після вихідних подешевшав

У понеділок, 21 вересня, порівняно з 18 вересня середній курс купівлі рубля знизився на 3 копійки і становить 3,31 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 1 копійку і становить 3,82 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 21 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,31 3,83 Максимальний 3,71 4,00 Мінімальний 2,50 3,71

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 вересня на 4,93 коп. до 28,2755 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 3,68 коп. до 28,0377 UAH/USD.

Крім того, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 7 коп. в п'ятницю знизився на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

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