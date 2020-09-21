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21 вересня 2020, понеділок, 11:00 9
Економіка 2020-09-21T12:45:02+03:00
Українські Новини
Курс російської нацвалюти на 21 вересня. Рубль після вихідних подешевшав

Курс російської нацвалюти на 21 вересня. Рубль після вихідних подешевшав

Анна Рудык
Рубль, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, російський рубль
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

У понеділок, 21 вересня, порівняно з 18 вересня середній курс купівлі рубля  знизився на 3 копійки і становить 3,31 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 1 копійку і становить 3,82 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 21 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,31 3,83
Максимальний 3,71 4,00
Мінімальний 2,50 3,71

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 вересня на 4,93 коп. до 28,2755 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 3,68 коп. до 28,0377 UAH/USD.

Крім того, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 7 коп. в п'ятницю  знизився на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

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