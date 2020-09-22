Шмигаль запропонував МВФ працювати в онлайн-режимі

Розпочати роботу місії в Україні в онлайн-режимі перед очікуваним приїздом в жовтні-листопаді Міжнародному валютному фонду (МВФ) запропонував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Шмигаль 21 вересня провів онлайн-зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Також у зустрічі взяли участь міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко.

Шмигаль привітав Каммера з нещодавнім призначенням на посаду і запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи і президента, і уряду України.

Глава уряду повідомив, що було направлено листа на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої зі зверненням про початок роботи в онлайн-режимі місії в Україні.

Прем'єр-міністр також запросив Каммера відвідати Україну після завершення дії обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в розмірі 2,1 млрд доларів.

Крім того, до кінця 2020 року Кабмін розраховує отримати ще один транш МВФ.

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