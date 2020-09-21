Марченко чекає на приїзд місії МВФ в жовтні-листопаді

В той час, як НБУ очікує на місію МВФ найближчим часом , міністр фінансів Сергій Марченко чекає на приїзд місії Міжнародного валютного фонду в жовтні-листопаді.

Про це він повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передають Українські Новини.

"Місія фонду задає кілька питань Україні за тим же бюджетом. Ми в найближчий тиждень обговоримо ці питання, і в жовтні, можливо, в листопаді буде місія МВФ в Україні", - сказав міністр.

Він додав, що Україна зв'язується з МВФ щотижня.

"Не бачу підстав вважати, що у нас є десь проблема співпраці", - підкреслив міністр.

В останній раз місія МВФ приїздила в Україну в листопаді 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року схвалив виділення Україні 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility) замість програми stand by.

МВФ вирішив змінити попередню програму stand by на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

У жовтні 2018 Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by.

Перший транш від МВФ Україна отримала 12 червня в розмірі 2,1 млрд доларів.

Крім того, Кабмін очікує отримати ще один транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) в 2020 році.

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