Марченко чекає на приїзд місії МВФ в жовтні-листопаді

В той час, як НБУ очікує на місію МВФ найближчим часом, міністр фінансів Сергій Марченко чекає на приїзд місії Міжнародного валютного фонду в жовтні-листопаді. Про це він повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передають Українські Новини. "Місія фонду задає кілька питань Україні за тим же бюджетом. Ми в найближчий тиждень обговоримо ці питання, і в жовтні, можливо, в листопаді буде місія МВФ в Україні", - сказав міністр. Він додав, що Україна зв'язується з МВФ щотижня. "Не бачу підстав вважати, що у нас є десь проблема співпраці", - підкреслив міністр. В останній раз місія МВФ приїздила в Україну в листопаді 2019 року. Як повідомляли Українські Новини, рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року схвалив виділення Україні 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility) замість програми stand by. МВФ вирішив змінити попередню програму stand by на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України. У жовтні 2018 Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by. Перший транш від МВФ Україна отримала 12 червня в розмірі 2,1 млрд доларів. Крім того, Кабмін очікує отримати ще один транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) в 2020 році.