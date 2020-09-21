підписатися на розсилку
27.93 28.33
32.85 33.45
˟
21 вересня 2020, понеділок, 23:59 6
Економіка 2020-09-22T00:16:11+03:00
Українські Новини
Марченко чекає на приїзд місії МВФ в жовтні-листопаді

Марченко чекає на приїзд місії МВФ в жовтні-листопаді

Елена Новикова
МВФ, Міжнародний валютний фонд, Міністр фінансів України, Мінфін, Місія МВФ, Сергій Марченко, Співпраця з МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

В той час, як НБУ очікує на місію МВФ найближчим часом, міністр фінансів Сергій Марченко чекає на приїзд місії Міжнародного валютного фонду в жовтні-листопаді.

Про це він повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передають Українські Новини.

"Місія фонду задає кілька питань Україні за тим же бюджетом. Ми в найближчий тиждень обговоримо ці питання, і в жовтні, можливо, в листопаді буде місія МВФ в Україні", - сказав міністр.

Він додав, що Україна зв'язується з МВФ щотижня.

"Не бачу підстав вважати, що у нас є десь проблема співпраці", - підкреслив міністр.

В останній раз місія МВФ приїздила в Україну в листопаді 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року схвалив виділення Україні 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility) замість програми stand by.

МВФ вирішив змінити попередню програму stand by на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

У жовтні 2018 Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by.

Перший транш від МВФ Україна отримала 12 червня в розмірі 2,1 млрд доларів.

Крім того, Кабмін очікує отримати ще один транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) в 2020 році.

Більше новин про: МВФ Міжнародний валютний фонд Міністр фінансів України Мінфін Місія МВФ Сергій Марченко Співпраця з МВФ

Кредитори заборонили Україні знижувати податки, — ...
Міністр фінансів заявив, що передумов для курсу в ...
Голова Мінфіну Марченко прокоментував можливість д...
У НБУ розповіли, коли приїде місія МВФ...
Суд заарештував депутата Юрченка і призначив заставу 3 млн гривень
У Києві на коронавірус хворіють 267 школярів і 127 педагогів
Новини
Марченко чекає на приїзд місії МВФ в жовтні-листопаді 23:59
У лікарнях для хворих COVID-19 зайняті вже 36,4% ліжок, – Степанов 23:50
Главу Харківського окружного адмінсуду викрили на передачі хабаря 23:31
Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. Українські військові не стріляли у відповідь 22:58
ПФУ направив ще 2,1 млрд гривень на фінансування вересневих пенсій 22:30
більше новин
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
Вещественные доказательства, изъятое оружие. Фото: НПУ
Затримані двоє мешканців Одеси, які виготовляли і збували вогнепальну зброю, - Стрижак 11:45 Фото
Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - Євген Смичок 13:32
Писарук про справу VAB Банку: Строки спливають, тому в НАБУ намагаються цю справу затягнути усіма правдами і неправдами 14:41
Політична партія "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" висунула 1488 кандидатів в обласну та місцеві ради Київщини 13:55
більше новин
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону 12:27
У Києві на коронавірус хворіють 267 школярів і 127 педагогів 19:59
більше новин
На деяких територіях "червоної зони" дозволили працювати школам і пасажирському транспорту
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok