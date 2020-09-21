Захворюваність і смертність від коронавірусу зменшуються другий день поспіль

20 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 675 до 178 353, кількість померлих від захворювання — на 26 осіб до 3 583 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання скоротилася на 9,8%, нових летальних випадків — на 36,6%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 21 вересня в Україні зареєстровано 178 353 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 583 летальних, 78 184 особи одужали. За добу зафіксовано 2 675 нових випадків захворювання, одужали 672 людини, померло 26 осіб. Таким чином, 20 вересня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав — 2 675 проти 672. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 21 вересня становила 96 586 осіб, що на 2,1% більше в порівнянні з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (19 758), Львівській (18 518) та Харківській областях (15 133). Наразі коронавірусну хворобу виявлено: Вінницька область — 5322 випадки; Волинська область — 6936 випадків; Дніпропетровська область — 4118 випадків; Донецька область — 2480 випадків; Житомирська область — 5059 випадків; Закарпатська область — 9189 випадків; Запорізька область — 2934 випадки; Івано-Франківська область — 12538 випадків; Кіровоградська область — 993 випадки; м. Київ — 19758 випадків; Київська область — 7880 випадків; Львівська область — 18518 випадків; Луганська область — 759 випадків; Миколаївська область — 2551 випадок; Одеська область — 11610 випадків; Полтавська область — 1534 випадки; Рівненська область — 11242 випадки; Сумська область — 3117 випадків; Тернопільська область — 11439 випадків; Харківська область — 15133 випадки; Херсонська область — 818 випадків; Хмельницька область — 4823 випадки; Чернівецька область — 13165 випадків; Черкаська область — 3096 випадків; Чернігівська область — 3341 випадок. Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки. Також Степанов розповів, як хворі на коронавірус зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня.