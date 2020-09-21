Захворюваність і смертність від коронавірусу зменшуються другий день поспіль

20 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 675 до 178 353, кількість померлих від захворювання — на 26 осіб до 3 583 порівняно з попередньою добою , при цьому за добу кількість нових випадків захворювання скоротилася на 9,8%, нових летальних випадків — на 36,6%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 21 вересня в Україні зареєстровано 178 353 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 583 летальних, 78 184 особи одужали.

За добу зафіксовано 2 675 нових випадків захворювання, одужали 672 людини, померло 26 осіб.

Таким чином, 20 вересня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав — 2 675 проти 672.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 21 вересня становила 96 586 осіб, що на 2,1% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (19 758), Львівській (18 518) та Харківській областях (15 133).

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 5322 випадки;

Волинська область — 6936 випадків;

Дніпропетровська область — 4118 випадків;

Донецька область — 2480 випадків;

Житомирська область — 5059 випадків;

Закарпатська область — 9189 випадків;

Запорізька область — 2934 випадки;

Івано-Франківська область — 12538 випадків;

Кіровоградська область — 993 випадки;

м. Київ — 19758 випадків;

Київська область — 7880 випадків;

Львівська область — 18518 випадків;

Луганська область — 759 випадків;

Миколаївська область — 2551 випадок;

Одеська область — 11610 випадків;

Полтавська область — 1534 випадки;

Рівненська область — 11242 випадки;

Сумська область — 3117 випадків;

Тернопільська область — 11439 випадків;

Харківська область — 15133 випадки;

Херсонська область — 818 випадків;

Хмельницька область — 4823 випадки;

Чернівецька область — 13165 випадків;

Черкаська область — 3096 випадків;

Чернігівська область — 3341 випадок.

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