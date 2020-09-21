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21 вересня 2020, понеділок, 11:46 8
Суспільство 2020-09-21T12:15:01+03:00
Українські Новини
За вихідні коронавірус виявили у 148 правоохоронців МВС

За вихідні коронавірус виявили у 148 правоохоронців МВС

Анна Рудык
мвс, Коронавірус, коронавірус в Україні, Хворі на коронавірус, коронавірус у правоохоронців
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У правоохоронців зареєстровано 148 нових випадків коронавірусу за вихідні, 19-20 вересня, тоді як захворюваність на коронавірус падає другий день поспіль.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"За вихідні дні коронавірус підтвердили у 148 правоохоронців МВС. Найбільша кількість хворих зареєстрована в Тернопільській, Волинській, Хмельницькій областях та м.Києві", - сказано в ньому.

Всього з початку пандемії 4 725 співробітників МВС захворіли наCOVID-19, одужали - 4 247 людей, а померло - 13.

Як повідомляли Українськi Новини, 20 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 675 до 178 353, кількість померлих від захворювання - на 26 осіб до 3 583  порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання скоротилося на 9,8%, нових летальних випадків - на 36,6%.

Тим часом Кабмін  змінив критерій віднесення регіонів  до "червоної зони" епіднебезпеки.

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