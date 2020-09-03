В НБУ рассказали, когда приедет миссия МВФ

В то время как стала известна выплата Украной в пользу МВФ в сентябре, Национальный банк ожидает миссию Международного валютного фонда в ближайшее время. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини. "Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года получить средства от МВФ", - сказал он. Других деталей Шевченко не уточнил. В последний раз миссия МВФ приезжала в Украину в ноябре 2019 года. Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов. Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by. МВФ решил изменить предыдущую программу stand by на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины. В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by. До 2020 года Кабмин рассчитывает получить еще один транш МВФ. 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.