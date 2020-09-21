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21 вересня 2020, понеділок, 10:30 12
Економіка 2020-09-21T12:45:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро на початку тижня зросли. Курс валют на 21 вересня

Долар і євро на початку тижня зросли. Курс валют на 21 вересня

Анна Рудык
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Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 18 вересня підвищився на 4,93 коп. до 28,2755 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 3,68 коп. до 28,0377 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 12,74 коп. до 32,9997 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 9,63 коп. до 33,4906 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,0377 28,2755 32,9997 33,4906 3,31 3,83
Максимальний 28,1400 28,5000 33,3000 33,8000 3,71 4,00
Мінімальний 27,8500 28,1600 32,6500 33,1900 2,50 3,71

Як повідомляли Українські Новини, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 7 коп. в п'ятницю знизився на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

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