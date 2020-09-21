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21 вересня 2020, понеділок, 17:20 8
Економіка 2020-09-21T18:00:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк знову знизив гривню. Яким буде офіційний курс у вівторок

Нацбанк знову знизив гривню. Яким буде офіційний курс у вівторок

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Нацбанк, курс долара, Національний банк України, курс гривні, Офіційний курс
Курс долара
Курс долара

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 вересня, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD у той час, як курс долара для платіжних карт після вихідних знову дорожчає.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 вересня, на 5,91 коп. до 28,1718 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,2356
1 долар США 28,2022
1 швейцарський франк 30,8507
10 ієн 2,7088
10 російських рублів 3,6912
1 євро 33,1996

Як повідомляли Українські Новини, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що курс гривні буде не 28 гривень за долар, а вище.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 7 коп. у п'ятницю знизився на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

Також 21 вересня станом на 10:30 курс продажу долара для платіжних карток підвищився на 6,24 коп. до 28,3224 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,57 коп. до 27,9888 UAH/USD

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