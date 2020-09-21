Нацбанк знову знизив гривню. Яким буде офіційний курс у вівторок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 вересня, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD у той час, як курс долара для платіжних карт після вихідних знову дорожчає

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 вересня, на 5,91 коп. до 28,1718 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2356 1 долар США 28,2022 1 швейцарський франк 30,8507 10 ієн 2,7088 10 російських рублів 3,6912 1 євро 33,1996

Як повідомляли Українські Новини, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що курс гривні буде не 28 гривень за долар, а вище.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 7 коп. у п'ятницю знизився на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

Також 21 вересня станом на 10:30 курс продажу долара для платіжних карток підвищився на 6,24 коп. до 28,3224 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,57 коп. до 27,9888 UAH/USD

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