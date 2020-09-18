Курс гривні на міжбанку знову знизився на 5 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 7 коп. у п'ятницю знизився на 5 коп. до 28,18 UAH \/ USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,13-28,16 UAH \/ USD, потім котирування виросли до 28,16-28,18 UAH \/ USD, після чого встановилися на рівні 28,17-28,19 UAH \/ USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,70% з 23,74 UAH \/ USD до 28,18 UAH \/ USD. Як повідомляли Українськi Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH \/ USD до 23,74 UAH \/ USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH \/ USD до 27,72 UAH \/ USD. На думку глави ради НБУ Богдана Данилишина, девальвація гривні позитивно вплине на державний бюджет. Поки з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH \/ USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH \/ USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль. Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18-20 вересня, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH \/ USD після того, як нацвалюта кілька тижнів дешевшала.