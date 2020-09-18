Курс гривні на міжбанку знову знизився на 5 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 7 коп. у п'ятницю знизився на 5 коп. до 28,18 UAH / USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,13-28,16 UAH / USD, потім котирування виросли до 28,16-28,18 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 28,17-28,19 UAH / USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,70% з 23,74 UAH / USD до 28,18 UAH / USD.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH / USD до 23,74 UAH / USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH / USD.

На думку глави ради НБУ Богдана Данилишина, девальвація гривні позитивно вплине на державний бюджет.

Поки з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH / USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH / USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18-20 вересня, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH / USD після того, як нацвалюта кілька тижнів дешевшала.

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