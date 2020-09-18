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  • Вперше за останні дні НБУ підвищив курс гривні. Офіційний курс валют до понеділка
18 вересня 2020, пʼятниця, 05:05 6
Економіка 2020-09-18T07:15:02+03:00
Українські Новини
Вперше за останні дні НБУ підвищив курс гривні. Офіційний курс валют до понеділка

Вперше за останні дні НБУ підвищив курс гривні. Офіційний курс валют до понеділка

Кира Молчанова
Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD, що встановлюється ним на 18-20 вересня, після того, як нацвалюта кілька тижнів дешевшала .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD, що встановлюється ним на 17 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,2007
1 долар США 28,1127
1 швейцарський франк 30,8795
10 ієн 2,6879
10 російських рублів 3,7406
1 євро 33,1744

Як повідомляли Українські Новини, на думку глави ради НБУ Богдана Данилишина, девальвація гривні позитивно вплине на державний бюджет .

Раніше Національний банк  знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Тим часом, 17 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 вересня на 4,79 коп. до 28,1806 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 4,56 коп. до 27,9394 UAH/USD.

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