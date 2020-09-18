Вперше за останні дні НБУ підвищив курс гривні. Офіційний курс валют до понеділка

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD , що встановлюється ним на 18-20 вересня, після того, як нацвалюта кілька тижнів дешевшала .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD, що встановлюється ним на 17 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2007 1 долар США 28,1127 1 швейцарський франк 30,8795 10 ієн 2,6879 10 російських рублів 3,7406 1 євро 33,1744

Як повідомляли Українські Новини, на думку глави ради НБУ Богдана Данилишина, девальвація гривні позитивно вплине на державний бюджет .

Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Тим часом, 17 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 вересня на 4,79 коп. до 28,1806 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 4,56 коп. до 27,9394 UAH/USD.

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