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21 вересня 2020, понеділок, 05:05 6
Економіка 2020-09-21T06:15:02+03:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні. Після зростання на вихідних нацвалюта знову дешевшає

Офіційний курс гривні. Після зростання на вихідних нацвалюта знову дешевшає

Кира Молчанова
Курс НБУ, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 вересня, на 5,91 коп. до 28,1718 UAH/USD після недовгої стабілізації нацвалюти.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18-20 вересня, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлингов 36,5304
1 долар США 28,1718
1 швейцарський франк 30,9461
10 єн 2,7001
10 російських рублів 3,7332

Як повідомляли Українськi Новини, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD,  підвищуючись четвертий тиждень поспіль.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18-20 вересня, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD  після того, як нацвалюта кілька тижнів дешевшала.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 7 коп. в п'ятницю знизився на 5 коп. до 28,18 UAH/USD .

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