На вулиці Борщагівській у Києві на місяць частково обмежили рух

В той час як рух на вулиці Дегтярівській в Києві частково обмежили до 3 жовтня, на вулиці Борщагівській частково обмежено рух до 18 жовтня, . Про це повідомляє КМДА. На вулиці Борщагівській у столиці почали капітальний ремонт дороги. Зараз співробітники Комунальної корпорації "Київавтодор" працюють в напрямку центру на ділянці від вулиці В. Гетьмана до вулиці Польової. На цій частині змінюють бордюри і знімають старе асфальтне покриття. Ремонт ділянки планується завершити протягом місяця. Під час робіт рух по вулиці частково обмежено. Комунальна корпорація приносить вибачення за тимчасові незручності. Рух на вулиці Борщагівській у Києві частково обмежили до 18 жовтня у зв'язку з ремонтними роботами. Карта: КМДА Як повідомляли Українські новини, до 5 жовтня в Києві обмежили рух на вулиці Бальзака через ремонт дорожнього покриття. Також рініше частково обмежили рух на вулиці Зоологічній в Києві. Крім того, військова авіація проводила навчання на трасі Київ-Чоп, яку також перекривали для транспорту.