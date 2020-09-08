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08 вересня 2020, вівторок, 10:39 10 Карта
Суспільство 2020-09-08T11:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні на вулиці Зоологічній в Києві частково обмежили рух

Сьогодні на вулиці Зоологічній в Києві частково обмежили рух

Александр Савич
Київ, Обмеження руху, Обмеження
Рух на вулиці Зоологічній в Києві частково перекрили. Фото: Pixabay
Рух на вулиці Зоологічній в Києві частково перекрили. Фото: Pixabay

Слідом за повідомленням про те, що на шляхопроводі біля метро "Святошин" в Києві на 3 дні обмежували рух, стало відомо, що сьогодні, 8 вересня, на вулиці Зоологічній у Києві до 20:00 буде частково обмежено рух. Про це повідомляє КМДА.

Працівники Комунальної корпорації "Київавтодор" проводять планові ремонтні роботи по всій довжині вулиці (від проспекту Перемоги до вулиці Дегтярівської).

У "Київавтодорі" приносять вибачення за тимчасові незручності та просять бути уважними на цій ділянці дороги, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Часткове обмеження руху на вулиці Зоологічній в Києві 8 жовтня. Карта: КМДАЧасткове обмеження руху на вулиці Зоологічній в Києві 8 жовтня. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські новини,у Києві відновили проїзд по Борщагівському шляхопроводі, який частково перекривали для капітального ремонту.

Крім того, військова авіація проводила навчання на трасі Київ-Чоп.

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