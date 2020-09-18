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18 вересня 2020, пʼятниця, 12:02 7
Суспільство 2020-09-18T13:15:02+03:00
Українські Новини
На вулиці Дегтярівській в Києві частково обмежать рух до 3 жовтня

На вулиці Дегтярівській в Києві частково обмежать рух до 3 жовтня

Александр Савич
Київ, Ремонт доріг, Київавтодор, Комунальна корпорація
На вулиці Дегтярівській в Києві ремонтуватимуть дорогу. Фото: pixabay
На вулиці Дегтярівській в Києві ремонтуватимуть дорогу. Фото: pixabay

Слідом за частковим обмеженням руху на вулиці Бальзака в Києві, в столиці також обмежать рух на вулиці Дегтярівській. Про це повідомляє КМДА.

На вулиці Дегтярівській в Києві 19 вересня розпочнуть ремонт дорожнього покриття. У зв'язку з цим до 3 жовтня там буде частково обмежено рух.

"Оновлювати покриття будуть на ділянці між вулицями Е. Мірошниченка і Лагерною. На вихідних почнуть знімати старе покриття", - повідомляють в КМДА.

На вулиці Дегтярівській в Києві обмежать рух. Карта: КМДАНа вулиці Дегтярівській в Києві обмежать рух. Карта: КМДА

У Комунальній корпорації "Київавтодор", працівники якої виконують ремонтні роботи по вулиці Дегтярівській, приносять вибачення за тимчасові незручності, а також просять водіїв бути особливо уважними на цій ділянці дороги, щоб не створити аварійну ситуацію.

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 16 вересня в Святошинському районі міста Києва на вулиці Якуба Коласа також частково обмежували рух через ремонт.

Також 8 вересня на вулиці Зоологічній у Києві до 20:00 був частково обмежений рух через планові ремонтні роботи по всій довжині вулиці.

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