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27 серпня 2020, четвер, 12:10 10
Транспорт 2020-08-27T13:30:03+03:00
Українські Новини
Обмеження руху на трасі Київ-Чоп: військова авіація проводить навчання

Обмеження руху на трасі Київ-Чоп: військова авіація проводить навчання

Надежда Комендантова
Обмеження руху, військові навчання, Траса Київ-Чоп
Траса Фото: tsn.ua
Траса Фото: tsn.ua

У четвер, 27 серпня, з 16:00 до 19:00 на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець і Михайлівка Радивилівського району військові літаки відпрацьовуватимуть посадку і зліт. Тому там буде обмежено рух.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору", передають Українські Новини.

У пресслужбі порадили робити об'їзд через село Гнильче.

"Ці навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання певних завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету і цілісності України і її громадян", — повідомила пресслужба Повітряного командування "Центр " Повітряних Сил ЗСУ.

Карта объезда. УкравтодорКарта об'їзду. Укравтодор

Як повідомляли Українські Новини, в Києві до 1 вересня перекрили рух транспорту на з'їзді Шулявського шляхопроводу.

25 серпня, в Києві по вулиці Ярославській перекривали рух через зйомки комедійного бойовика "Останній найманець" ( "The Last Mercenary") виробництва Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

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