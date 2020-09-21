Пункт пропуску "Нові Яриловичі"відновлює роботу

Пункт пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю, відновлює роботу . Про це РБК-Україна повідомили в Державній прикордонній службі України.

При цьому поки пункт пропуску фактично ще не відкрився. Пропуск громадян повинні відновити протягом дня. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський підтвердив, що в нинішньому році Україна на прохання Ізраїлю вирішила ввести обмеження на масові заходи з відзначення Рош ха-Шана в Умані.

Однак тисячі хасидів все одно приїхали до Білорусі в надії потрапити до Умані через білорусько-український кордон. Їх не пустили, попри те, що паломники одягнули вишиванки та заспівали гімн України.

Врешті хасиди покинули пункт пропуску "Нові Яриловичі" і святкуватимуть новий рік в Білорусі.

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