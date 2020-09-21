підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 вересня 2020, понеділок, 13:19 9
Політика 2020-09-21T14:30:02+03:00
Українські Новини
Пункт пропуску "Нові Яриловичі"відновлює роботу

Пункт пропуску "Нові Яриловичі"відновлює роботу

Ольга Фандорина
Кордон, Пункт пропуску, Кордон з Білоруссю, Нові Яриловичі
Нові Яриловичі. Фото: Антон Геращенко
Нові Яриловичі. Фото: Антон Геращенко

Пункт пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю, відновлює роботу. Про це РБК-Україна повідомили в Державній прикордонній службі України.

При цьому поки пункт пропуску фактично ще не відкрився. Пропуск громадян повинні відновити протягом дня. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський підтвердив, що в нинішньому році Україна на прохання Ізраїлю вирішила ввести обмеження на масові заходи з відзначення Рош ха-Шана в Умані.

Однак тисячі хасидів все одно приїхали до Білорусі в надії потрапити до Умані через білорусько-український кордон.  Їх не пустили, попри те, що паломники одягнули вишиванки та заспівали гімн України.

Врешті хасиди  покинули пункт пропуску "Нові Яриловичі"  і святкуватимуть новий рік в Білорусі.

Більше новин про: Кордон Пункт пропуску Кордон з Білоруссю Нові Яриловичі

Києві істотно впала захворюваність на коронавірус - 275 нових випадків за добу
Захворюваність і смертність від коронавірусу зменшуються другий день поспіль
Новини
Писарук про справу VAB Банку: Строки спливають, тому в НАБУ намагаються цю справу затягнути усіма правдами і неправдами 14:41
Маршрутка збила на переході наречену ексглави САП Холодницького у Львові 14:10
На Хмельниччині акція "Твоя енергонезалежність" вийшла на завершальний етап 14:02 Прес-реліз
Політична партія "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" висунула 1488 кандидатів в обласну та місцеві ради Київщини 13:55
Шевченко перебуває на робочому місці, а зустріч у США Нацбанк не планував 13:42
більше новин
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
У парку "Володимирська гірка" мер Кличко відкрив новий фонтан з Архистратигом Михаїлом 18:09
Кредитори заборонили Україні знижувати податки, — Ігор Палиця 19:15
Вещественные доказательства, изъятое оружие. Фото: НПУ
Затримані двоє мешканців Одеси, які виготовляли і збували вогнепальну зброю, - Стрижак 11:45 Фото
Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - Євген Смичок 13:32
більше новин
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону 12:27
Які країни віднесені в "червону зону". МОЗ оприлюднило новий список 15:34 Інфографіка
Мешканці Одещини вимагають від влади навести порядок з безпекою в порту "Південний" 16:17
більше новин
Україна 194-й день на карантині. Які обмеження діють в "червоній" і "помаранчевій" зонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok