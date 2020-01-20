Зеленський озвучив умову для своєї відставки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він негайно залишить посаду глави держави, якщо його звинуватять у корупції.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Times of Israel.

На питання журналіста про те, що буде якщо раптом Володимира Зеленського звинуватять у корупції, Президент України відповів, що він подасть у відставку.

"Давайте спершу з'ясуємо: чому, як ви думаєте, мене повинні звинуватити в корупції? Може бути, ви знаєте щось, чого не знаю я?" - відповів Зеленський.

Після цього він додав, що це має бути об'єктивне і доведене звинувачення.

"Якщо б мене звинуватили в якийсь цієї корупції - пред'явили не політичні звинувачення, а те, що дійсно сталося - тоді, відповідно до Конституції, мені довелося б піти у відставку", - відповів Президент.

Як повідомляли Українські Новини, 19 січня в Україну доставили тіла жертв катастрофи літака МАУ в Ірані. Церемонія прощання з українцями відбувалася в аеропорту "Бориспіль".

Тим часом Офіс Президента відключив коментарі в YouTube і Instagram "через рекламу і ботів".