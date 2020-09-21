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21 вересня 2020, понеділок, 13:15 16
Суспільство 2020-09-21T14:30:02+03:00
Українські Новини
Під час карантину вдвічі зросла кількість звернень у поліцію про домашнє насильство

Під час карантину вдвічі зросла кількість звернень у поліцію про домашнє насильство

Анна Рудык
Володимир Зеленський, домашнє насилля, Насильство, Насильство в сім'ї, Домашнє насильство
Домашнє насильство. Фото: Etcetera.media
Домашнє насильство. Фото: Etcetera.media

У першому півріччі 2020 року (січень-червень) кількість звернень до поліції про домашнє насильство збільшилася майже вдвічі.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з громадськими та міжнародними організаціями з питання реалізації державної політики у сфері протидії та запобігання домашньому насильству, передають Українські Новини.

"В умовах пандемії COVID-19 проблемою номер два після самого вірусу стало зростання домашнього насильства. Наприклад, тільки за перші півроку поліція отримала майже в два рази більше звернень з приводу домашнього насильства, ніж в минулому півріччі ", - сказав він.

Під час зустрічі Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо протидії та запобігання домашньому насильству та насильства за ознакою статі, і захист прав постраждалих від такого насильства.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський сказав, коли внесе в Раду  законопроєкт про боротьбу з домашнім насильством.

Також заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський заявив, що серед  95 тис. офіційно зареєстрованих в міністерстві постраждалих від домашнього насильства, які мають офіційний статус, 10 тис. людей і 763 дитини.

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