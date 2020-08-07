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07 августа 2020, пятница, 14:55 1007
Силовые структуры 2020-08-07T15:00:01+03:00
Українські Новини
За полгода в полицию поступили больше 101 тысячи заявлений о домашнем насилии

За полгода в полицию поступили больше 101 тысячи заявлений о домашнем насилии

Ольга Фандорина
Полиция, Насилие, Домашнее насилие, Борьба с домашним насилием
Насилие. Фото: pixabay
Насилие. Фото: pixabay

Более 101 тыс. заявлений о домашнем насилии поступили в полицию в январе-июне 2020 года.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Катерина Павличенко в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Количество заявлений и сообщений, которые поступили за 6 месяцев этого года, превысило 101 тыс.", - сказала она.

Павличенко отметила, что это на 40% больше, чем в прошлом году.

Она также отметила, что количество заявлений могло вырасти из-за большей осведомленности граждан о том, чем является домашнее насилие.

Ранее Зеленский сказал, когда внесет в Раду законопроект о борьбе с домашним насилием.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский заявил, что среди 95 тыс. официально зарегистрированных в министерстве пострадавших от домашнего насилия, которые имеют официальный статус, 10 тыс. мужчин и 763 ребенка.

Даже в Киеве возросло количество случаев домашнего насилия.

В ноябре 2011 года Украина подписала Стамбульскую конвенцию. В ноябре 2016 года экс-Президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде ратифицировать ее.

Однако парламент вернул законопроект на доработку, поскольку посчитал, что некоторые нормы конвенции противоречат национальным духовным принципам. 11 января 2019 года вступил в силу закон об уголовной ответственности за домашнее насилие и принуждение к браку.

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