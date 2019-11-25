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25 листопада 2019, понеділок, 15:30 13
Суспільство 2019-11-25T15:37:42+02:00
Українські Новини
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика

Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика

порушення батьківських обов'язків, Насилля, Мінсоцполітики, позбавлення батьківських прав, Домашнє насильство
Домашнє насильство. Фото: pixabay
Домашнє насильство. Фото: pixabay

Заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський заявив, що серед 95 тис. офіційно зареєстрованих в міністерстві постраждалих від домашнього насильства, які мають офіційний статус, 10 тис. чоловіків і 763 дитини.

Про це він повідомив на прес-брифінгу в понеділок, передають Українські Новини.

"Ми маємо негативну статистику, де серед 95 тис. зареєстрованих в Міністерстві соціальної політики осіб, які мають статус постраждалих від домашнього насильства, з них 10 тис. - це чоловіки та 763 - це діти", - сказав заступник міністра.

Ніжинський зазначив, що за результатами звернень до call-центри Мінсоцполітики, 81 дитина поміщена в установи соціального захисту дітей, 76 дітей поміщені в установи охорони здоров'я і 815 - отримали допомогу без поміщення їх в установи стаціонарного перебування.

При цьому в 2019 року 44 дитини відібрані у батьків через судову тяганину батьків, а також подано понад 59 позовів про позбавлення батьківських прав та винесено 12 судових рішень про позбавлення батьківських прав.

Як повідомляли Українські Новини, у Стамбулі створили з жіночих туфель інсталяцію, присвячену жертвам насильства.

Раніше суд вперше притягнув до кримінальної відповідальності за домашнє насильство чоловіка, який бив свою 80-річну матір.

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