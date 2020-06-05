Зеленський сказав, коли внесе в Раду законопроект про боротьбу з домашнім насильством

Поки через карантин у Києві зросла кількість випадків домашнього насильства, президент Володимир Зеленський очікує від Міністерства закордонних справ пропозицій щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством (Стамбульської конвенції).

Про це сказано у його відповіді на електронну петицію громадян, передають Українські Новини.

Зеленський нагадав, що згідно з законодавством Президент веде переговори і укладає міжнародні договори України, а пропозиції щодо ратифікації подаються йому МЗС.

"Міністерству закордонних справ України та Міністерству соціальної політики України запропоновано оперативно опрацювати зазначене питання", - відповів він на прохання про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Зеленський додав, що внесе законопроект про ратифікацію конвенції на розгляд парламенту після отримання пропозицій від МЗС.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2011 року Україна підписала Стамбульську конвенцію.

У листопаді 2016 року екс-Президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді ратифікувати її.

Проте парламент повернув законопроект на доопрацювання, оскільки вважає, що деякі норми конвенції суперечать національним духовним принципам. 11 січня 2019 року набув чинності закон про кримінальну відповідальність за домашнє насильство і примус до шлюбу.

У 2019 році в українських селах з насильства в сім'ї зазнавали 5% жінок, - ООН