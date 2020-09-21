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21 вересня 2020, понеділок, 12:46 12
Суспільство 2020-09-21T14:15:03+03:00
Українські Новини
Києві істотно впала захворюваність на коронавірус - 275 нових випадків за добу

Києві істотно впала захворюваність на коронавірус - 275 нових випадків за добу

Анна Рудык
Covid-19, коронавірус в Києві, Кількість хворих на COVID-19 у Києві
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

За минулу добу, 20 вересня, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 275 осіб до 19 758, померлих - на 2 до 318 порівняно з даними за попередню добу.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ще 275 людей захворіли на коронавірус за минулу добу, 2 людини померли. Всього коронавірус забрав життя 318 киян. А підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 19 758", - сказав він.

Захворіли 139 жінок у віці від 18 до 93 років, 120 чоловіків у віці від 18 до 83 років, 10 дівчаток від 3 до 16 років і 6 хлопчиків від 5 до 17 років. 

Серед захворілих 8 медиків.

За добу було госпіталізовано 36 осіб, решта лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 9 осіб, всього коронавірус подолали 5 868 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Дарницькому районі - 74, Деснянському - 36 і Дніпровському - 35 випадків.

Кількість хворих, які лікуються в стаціонарах, становить 1 010 осіб (в тому числі 30 дітей).

189 пацієнтів перебувають у тяжкому стані, 293 - отримують кисневу підтримку, 22 - підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомляли Українськi Новини, за вихідні коронавірус виявили у 148 правоохоронців МВС.

Також Кабмін  змінив критерій віднесення регіонів до "червоній зоні" епідопасності.

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Києві істотно впала захворюваність на коронавірус - 275 нових випадків за добу
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