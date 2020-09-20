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20 вересня 2020, неділя, 12:28 5 Інфографіка
Суспільство 2020-09-20T12:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві зменшилася захворюваність на коронавірус: лідирують Дарницький і Деснянський райони

У Києві зменшилася захворюваність на коронавірус: лідирують Дарницький і Деснянський райони

Валерия Драгомирова
Київ, Коронавірус, Коронавірус у Києві
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 19 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 343 осіб до 19 483 померлих - на 4 до 316.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилася за минулу добу на 343 людини. Четверо хворих померли. Всього за період пандемії коронавірус забрав життя 316 киян. На сьогодні в столиці вже 19 483 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Захворіли 181 жінка у віці від 19 до 82 років, 133 чоловіка у віці від 19 до 84 років, 17 дівчаток від 2 років до 17 і 12 хлопчиків від 25 днів до 16 років. Захворіли, зокрема, 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужала за минулу добу 31 людина. Всього коронавірус подолали 5859 жителів Києва.

Більше всього випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 58, в Деснянському - 57, в Оболонському районі - 52 випадки.

Коронавирус в столице. Инфографика: Facebook/Кличко-мэр Коронавірус у столиці. Інфографика: Facebook/Кличко-мэр

Як повідомляли Українські Новини, Київ і 20 областей не готові до послаблення карантину.

Тим часом в Україні майже три тисячі випадків Covid-19 за добу.

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