Завдають болю, але вони необхідні, - канцлер Австрії Курц оголосив про нові обмеження

На тлі зростання числа хворих на коронавірус нового типу SARS-CoV-2 Австрія вводить додаткові обмеження у той час, як у Франції прем'єр-міністра звинуватили в провалі боротьби з поширенням коронавірусу.

Як повідомляє агентство Reuters, про це в четвер, 17 вересня, заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, передають Українські Новини.

Так, австрійський уряд постановив з 21 вересня обмежити кількість людей, які можуть брати участь в зборах в закритих приміщеннях, до 10.

Крім того, заклади громадського харчування будуть обслуговувати лише тих клієнтів, що сидять. Також з понеділка до місць, де необхідне обов'язкове носіння захисних масок, додадуться ринки.

"Ці обмеження болять, але вони необхідні, щоб, сподіваюся, запобігти повторній ізоляції країни", - сказав канцлер.

Як повідомляли Українські Новини, влада європейських країн також вирішила посилювати карантин і вводити нові обмеження через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Раніше влада Австрії та Чехії заявили про початок другої хвилі поширення коронавірусу нового типу SARS-CoV-2.

Крім того, ВООЗ стурбована ситуацією з пандемією коронавірусу, яка склалася в Європі

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