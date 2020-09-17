підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Завдають болю, але вони необхідні, - канцлер Австрії Курц оголосив про нові обмеження
17 вересня 2020, четвер, 23:30 10
Європа 2020-09-18T01:00:02+03:00
Українські Новини
Завдають болю, але вони необхідні, - канцлер Австрії Курц оголосив про нові обмеження

Завдають болю, але вони необхідні, - канцлер Австрії Курц оголосив про нові обмеження

Константин Долгий
Австрія, Європа, Коронавірус, коронавірус в Європі, Пандемія коронавірусу, Коронавірус в Австрії
Коронавірус і Австрія. Фото: depositphotos.com
Коронавірус і Австрія. Фото: depositphotos.com

На тлі зростання числа хворих на коронавірус нового типу SARS-CoV-2 Австрія вводить додаткові обмеження у той час, як у Франції прем'єр-міністра звинуватили в провалі боротьби з поширенням коронавірусу.

Як повідомляє агентство Reuters, про це в четвер, 17 вересня, заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, передають Українські Новини.

Так, австрійський уряд постановив з 21 вересня обмежити кількість людей, які можуть брати участь в зборах в закритих приміщеннях, до 10.

Крім того, заклади громадського харчування будуть обслуговувати лише тих клієнтів, що сидять. Також з понеділка до місць, де необхідне обов'язкове носіння захисних масок, додадуться ринки.

"Ці обмеження болять, але вони необхідні, щоб, сподіваюся, запобігти повторній ізоляції країни", - сказав канцлер.

Як повідомляли Українські Новини, влада європейських країн також вирішила посилювати карантин і вводити нові обмеження через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Раніше влада Австрії та Чехії заявили про початок другої хвилі поширення коронавірусу нового типу SARS-CoV-2.

Крім того, ВООЗ стурбована ситуацією з пандемією коронавірусу, яка склалася в Європі

Більше новин про: Австрія Європа Коронавірус коронавірус в Європі Пандемія коронавірусу Коронавірус в Австрії

Австрійський бізнес має намір вкластися в гірськол...
У Франції жертви коронавірусу подали в суд на прем...
На дистанційне навчання перевели п'ять навчальних ...
У ВООЗ назвали "дуже серйозними" темпи поширення к...
Він обов'язково сяде в тюрму, - Зеленський про підозру Юрченка
За день у Києві збільшилася кількість класів, переведених на "дистанційку"
Новини
Кравчук вимагає від ОРДЛО забезпечити Червоному Хресту доступ до полонених українців 23:59
У Кривому Розі чоловік з COVID-19 покінчив життя самогубством в лікарні 23:59
Нардеп Нагорняк захворів на коронавірус 23:33
Завдають болю, але вони необхідні, - канцлер Австрії Курц оголосив про нові обмеження 23:30
На дистанційне навчання перевели п'ять навчальних закладів в Полтаві 22:58
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Київ вже готовий до холодів, — мер Кличко 14:02
більше новин
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
більше новин
У постраждалих в ресторані "Канапа" - шок і опіки. Названо попередні причини вибуху
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok