МЗС Франції спростило процедуру отримання віз одній категорії іноземців

У міністерстві закордонних справ Франції спростили процедуру отримання віз для тих іноземних громадян, які перебувають у стосунках з французами, тоді як Данія посилила карантинні обмеження в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Як повідомляють Українські Новини, про це в п'ятницю, 18 вересня, повідомило французьке видання Le Monde.

В кінці літа уряд Франції дозволив розлученим карантином і пандемією парам знову об'єднатися, однак для цього коханим необхідно було довести справжінсть стосунків. Тоді від іноземців вимагали докази тривалості стосунків.

Зараз у французькому МЗС вирішили відмовитися від подібної процедури. Причиною цього могла послужити розгорнута в соціальних мережах акція "Любов - це не туризм" (Love is not tourism). Учасниками акції стали пари, яких коронавірус розділив більш ніж на півроку.

На сайті руху учасники звернулися до влади Франції з проханням забезпечити дебюрократизацію і безпечне возз'єднання пар, відносини яких складаються на відстані.

Учасники "Любов - це не туризм" звернули увагу на те, що вони готові самостійно оплатити проведення тесту на коронавірус і провести двотижневу ізоляцію аби знову побачити своїх коханих.

Як приклад вони наводять Нідерланди, Норвегію і низку інших країн, де незважаючи на карантинні обмеження неодружені партнери мають можливість відвідувати близьких їм людей.

Як повідомляли Українські Новини, група французів, що перехворіли на коронавірус, і їх родичі подали в суд на прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса. Чиновника звинувачують в провальною боротьбі з пандемією коронавируса.

Також повідомлялося, що влада Австрії, де раніше заявили про початок другої хвилі коронавірусу, через зростання поширення вірусу ввела більш жорсткі обмеження.

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