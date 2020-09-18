Данія посилює карантинні обмеження через COVID-19

Водночас як влада Португалії поширила дію режиму надзвичайного стану на всі регіони країни, нові і більш жорсткі обмеження вводять в Данії, де помітно погіршилася ситуація з поширенням коронавірусу.

Про це оголосила прем'єр-міністр Данії Метте Фредерікса, повідомляє норвезьке видання VG.

З початку вересня в Данії стрімко виріс добовий приріст нових випадків зараження на коронавірус нового типу SARS-CoV-2. За минулу добу в країні підтвердили 454 випадки COVID-19.

"Корона знову захопила наше суспільство. Ми знаходимося в серйозній ситуації", - сказала Фредеріксен.

За словами прем'єр-міністра, вже до початку наступного дня територія Данії знову стане червоною на туристичних картах деяких країн, бо уряд ухвалив рішення ввести нові обмеження.

Так, навчальні заклади продовжать роботу у звичайному режимі.

Що стосується закладів громадського харчування, то вони повинні будуть закриватися о 22:00.

Крім того, вводитися заборона на зібрання понад 50 осіб в одному місці.

Також кількість глядачів на спортивних заходах не повинна перевищувати 500 осіб.

Уряд Данії також звернувся до населення з проханням перейти на дистанційну роботу всюди, де це можливо.

"Це призведе до розчарування, і я це повністю розумію. Але те, що ми робимо зараз, ми робимо і в ім'я економіки ", - зазначила прем'єр-міністр.

Згідно з даними сервісу Worldometer, з початку пандемії в Данії було підтверджено 21 847 випадків зараження на коронавірус. Перебороти захворювання змогли 17 110 осіб, ще 635 - померли.

Як повідомляли Українські Новини, представники керівництва Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) стурбовані ситуацією з коронавірусом у країнах Європи і назвали "дуже серйозними" темпи поширення хвороби.

Крім того, канцлер Австрії Себастьян Курц у четвер, 17 вересня, заявив про додаткові обмеження, які вводяться в країні через ситуацію з COVID-19.

Також надійшли і влади Румунії, які на тлі зростання хворих на коронавірус продовжили дію режиму НС і заборону на в'їзд іноземців.

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