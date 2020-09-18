Данія посилює карантинні обмеження через COVID-19

Водночас як влада Португалії поширила дію режиму надзвичайного стану на всі регіони країни, нові і більш жорсткі обмеження вводять в Данії, де помітно погіршилася ситуація з поширенням коронавірусу. Про це оголосила прем'єр-міністр Данії Метте Фредерікса, повідомляє норвезьке видання VG. З початку вересня в Данії стрімко виріс добовий приріст нових випадків зараження на коронавірус нового типу SARS-CoV-2. За минулу добу в країні підтвердили 454 випадки COVID-19. "Корона знову захопила наше суспільство. Ми знаходимося в серйозній ситуації", - сказала Фредеріксен. За словами прем'єр-міністра, вже до початку наступного дня територія Данії знову стане червоною на туристичних картах деяких країн, бо уряд ухвалив рішення ввести нові обмеження. Так, навчальні заклади продовжать роботу у звичайному режимі. Що стосується закладів громадського харчування, то вони повинні будуть закриватися о 22:00. Крім того, вводитися заборона на зібрання понад 50 осіб в одному місці. Також кількість глядачів на спортивних заходах не повинна перевищувати 500 осіб. Уряд Данії також звернувся до населення з проханням перейти на дистанційну роботу всюди, де це можливо. "Це призведе до розчарування, і я це повністю розумію. Але те, що ми робимо зараз, ми робимо і в ім'я економіки ", - зазначила прем'єр-міністр. Згідно з даними сервісу Worldometer, з початку пандемії в Данії було підтверджено 21 847 випадків зараження на коронавірус. Перебороти захворювання змогли 17 110 осіб, ще 635 - померли. Як повідомляли Українські Новини, представники керівництва Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) стурбовані ситуацією з коронавірусом у країнах Європи і назвали "дуже серйозними" темпи поширення хвороби. Крім того, канцлер Австрії Себастьян Курц у четвер, 17 вересня, заявив про додаткові обмеження, які вводяться в країні через ситуацію з COVID-19. Також надійшли і влади Румунії, які на тлі зростання хворих на коронавірус продовжили дію режиму НС і заборону на в'їзд іноземців.