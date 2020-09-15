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15 вересня 2020, вівторок, 21:40 5
Європа 2020-09-15T23:00:02+03:00
Українські Новини
Португалія поширила режим НС на всю територію країни

Португалія поширила режим НС на всю територію країни

Константин Долгий
Надзвичайний стан, Пандемія, Португалія, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Португалія. Фото: depositphotos.com
Португалія. Фото: depositphotos.com

Тоді як на фоні погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в Ізраїлі ввели повний локдаун, в Португалії знову ввели режим надзвичайної ситуації і більш жорсткі обмеження на всій території країни.

Про це повідомляють Українські Новини, з посиланням на повідомлення португальського телеканалу RTP Internacional.

З вівторка, 15 вересня, дія режиму надзвичайної ситуації поширюється на всі регіони Португалії. Раніше він діяв в Лісабоні і околицях столиці.

Режим НС передбачає заборону на збір групами більш ніж 10 людей, якщо тільки вони не є членами однієї сім'ї. Крім того у всіх закладах громадського харчування дозволено приймати не більш ніж 4 відвідувачів за одним столиком.

В рамках нових заборон обмежена робота об'єктів торгівлі — з 10:00 до 20:00. Проте цей час може бути продовжено до 23:00 в залежності від рішення влади кожного регіону Португалії.

Додаткові обмеження і заборони були також введені для Лісабона і Порту, які демонструють підвищений ризик захворюваності. Йдеться про переведення на віддалену роботу, зміщення робочих змін і різний часу обіду і робочих перерв.

Станом на 15 вересня, в Португалії виявлено 65 021 випадок зараження коронавірусом. За минулу добу підтверджено 425 нових випадків.

Всього з початку пандемії вилікуватися від COVID-19 змогли 44 362 осіб, померли — 1 875 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше дві європейські країни оголосили про початок другої хвилі коронавірусу, про що свідчать щодобові показники приросту заражених. Йдеться про Чехію та Австрію.

Також, в Австрії уряд зобов'язав населення носити маски на вулиці і в громадських місцях.

Крім того, Румунія продовжила ще на місяць режим надзвичайної ситуації. Крім обмежень, які стосуватимуться громадян країни, цейй режим включає заборону для всіх іноземців в'їжджати на територію Румунії.

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