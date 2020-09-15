Португалія поширила режим НС на всю територію країни

Тоді як на фоні погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в Ізраїлі ввели повний локдаун, в Португалії знову ввели режим надзвичайної ситуації і більш жорсткі обмеження на всій території країни. Про це повідомляють Українські Новини, з посиланням на повідомлення португальського телеканалу RTP Internacional. З вівторка, 15 вересня, дія режиму надзвичайної ситуації поширюється на всі регіони Португалії. Раніше він діяв в Лісабоні і околицях столиці. Режим НС передбачає заборону на збір групами більш ніж 10 людей, якщо тільки вони не є членами однієї сім'ї. Крім того у всіх закладах громадського харчування дозволено приймати не більш ніж 4 відвідувачів за одним столиком. В рамках нових заборон обмежена робота об'єктів торгівлі — з 10:00 до 20:00. Проте цей час може бути продовжено до 23:00 в залежності від рішення влади кожного регіону Португалії. Додаткові обмеження і заборони були також введені для Лісабона і Порту, які демонструють підвищений ризик захворюваності. Йдеться про переведення на віддалену роботу, зміщення робочих змін і різний часу обіду і робочих перерв. Станом на 15 вересня, в Португалії виявлено 65 021 випадок зараження коронавірусом. За минулу добу підтверджено 425 нових випадків. Всього з початку пандемії вилікуватися від COVID-19 змогли 44 362 осіб, померли — 1 875 осіб. Як повідомляли Українські Новини, раніше дві європейські країни оголосили про початок другої хвилі коронавірусу, про що свідчать щодобові показники приросту заражених. Йдеться про Чехію та Австрію. Також, в Австрії уряд зобов'язав населення носити маски на вулиці і в громадських місцях. Крім того, Румунія продовжила ще на місяць режим надзвичайної ситуації. Крім обмежень, які стосуватимуться громадян країни, цейй режим включає заборону для всіх іноземців в'їжджати на територію Румунії.