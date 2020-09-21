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21 вересня 2020, понеділок, 11:52 6
Суспільство 2020-09-21T12:30:02+03:00
Українські Новини
У Київській області знову зросла кількість нових випадків COVID-19

У Київській області знову зросла кількість нових випадків COVID-19

Кира Молчанова
Київська область, Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус у Київській області, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області порівняно з попередньою добою 20 вересня збільшилася на 136 осіб до 7 880, померлих — не змінилася і становить 159 осіб.

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"В області 21 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 7 880 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі в 636 дітей та 908 медичних працівників. За добу підтверджено 136 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі в 14 дітей віком від 3 до 15 років і в 122 дорослих", - сказано в ньому.

13 хворих були ушпиталено, вони перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 123 людини - на амбулаторному лікуванні під наглядом.

За весь період епідемії було ушпиталено 1 105 хворих, решта 6 775 людей перебували під наглядом.

За добу одужали 20 пацієнтів, назагал одужали 4 968 громадян.

"Загалом за період епідемії в Київській області померли 159 хворих із підтвердженим COVID-19. За добу повідомлень про летальні випадки у хворих із підтвердженим COVID-19 не надходило", - йдеться в повідомленні.

20 вересня надійшло 131 повідомлення про підозру щодо захворювання на коронавірус.

Загалом медичне спостереження встановлено над 21 088 контактними особами.

Всього напередодні кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 675 до 178 353, кількість померлих від захворювання - на 26 осіб до 3 583 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання скоротилося на 9, 8%, нових летальних випадків - на 36,6%.

Крім того, в цей день, 20 вересня, було проведено 19 788 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 17,3% менше порівняно з попередньою добою, і 2 400 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 3,2 рази менше порівняно з 19 вересня тоді як МОЗ скасував обов'язкові тести на коронавірус для осіб, що виходять із самоізоляції .

На фоні епідемії відсьогодні, 21 вересня, в Україні набрало чинності оновлене карантинне зонування.

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