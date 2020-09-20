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20 сентября 2020, воскресенье, 13:11 99
Общество 2020-09-20T13:11:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области 133 заболевших и двое умерших за сутки: свежие данные

В Киевской области 133 заболевших и двое умерших за сутки: свежие данные

Валерия Драгомирова
Киевская область, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 19 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 133 человека до 7 744, умерших - на 2 до 159.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 20 сентября 2020 года на 10:00 официально подтверждено 7 744 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 622 детей и у 905 медицинских работников", - сказано в нем.

8 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 125 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 092 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 6 652 человека.

Выздоровели всего 4 948 человек, из них 415 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет. За отчетные сутки выздоровело 20 человек.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 159 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о 2 летальных случаях.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 343 человек

Тем временем в Украине почти три тысячи случаев Covid-19 за сутки.

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