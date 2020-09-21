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  • В Україні зменшилася кількість проведених ПЛР-тестів і тестів на антитіла
21 вересня 2020, понеділок, 10:41 9
Політика 2020-09-21T12:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні зменшилася кількість проведених ПЛР-тестів і тестів на антитіла

В Україні зменшилася кількість проведених ПЛР-тестів і тестів на антитіла

Ольга Фандорина
МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, тести на коронавірус, ПЛР-тести

20 вересня було проведено 19 788 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 17,3% менше порівняно з попередньою добою, і 2 400 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що у 3,2 рази менше порівняно з 19 вересня, тоді як МОЗ скасував обов'язкові тести на коронавірус для осіб, які виходять із самоізоляції.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 22 188 тестувань, з них 19 788 - методом ПЛР, а також 2 400 - методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 058 638 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 21 вересня надійшло 2 641 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 242 579 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, лабораторія МОЗ в Києві припиняє тестувати на COVID-19 приватних осіб.

Тим часом, після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати.

Україна перебуває на карантині 191-й день.

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