В Україні набуло чинності оновлене епідзонування. Які міста потрапили в "червону" зону

Після того, як Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила 18 вересня рішення про нове карнтинне зонування, сьогодні, 21 вересня, нові зони карнтину в Україні набрали чинності. Про це в своєму Telegram-каналі повідомляв міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передають Українські Новини. Так, згідно з оновленим зонування, Київ залишається в "помаранчевій" зоні, а Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль переведені в "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки з "червоної". "З 00:00 21 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в "помаранчевій зоні", - написав він. до червоної зони буде віднесено: місто Чоп Закарпатської області; Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області; місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області; місто Славута та Волочиський район Хмельницької області; місто Канів Черкаської області; Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області; місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області. До помаранчевої зони: міста Вінниця та Козятин Вінницької області; місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький район Волинської області; місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області; місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області; у Пологівський район Запорізької області; міста ІваноФранківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район ІваноФранківської області; місто Обухів, КиєвоСвятошинський та Баришівський райони Київської області; у Бродівський та Радехівський райони Львівської області; місто Вознесенськ Миколаївської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області; міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області; місто Суми Сумської області; міста Тернополь, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області; міста Харків, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області; міста Хмельницький, Кам’янецьПодільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; місто Сміла, Канівський, КорсуньШевченківський та Смілянський райони Черкаської області; місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області; Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області; місто Київ. До жовтої зони: міста МогилівПодільський і Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області; міста Луцьк та ВолодимирВолинський, ВолодимирВолинський, Горохівський, Іванчівський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області; міста Житомир, Бердичев, Малин та НовоградВолинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; міста Берегово, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Мижгірський, Мукачівський, Переченський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області; міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський та Оріхівський райони Запорізької області; міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломиївський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони ІваноФранківської області; міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищев та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області; міста Лисичанськ та Севєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, СтаничноЛуганський та Старобільський райони Луганської області; міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий і Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янкаБузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області; міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський та Казанківський райони Миколаївської області; міста Одеса, БілгородДністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, БілгородДністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області; місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області; міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, СерединоБудський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області; міста Ізюм, Лозова, Первомайський та Чугуєв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачипилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області; міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам’янецьПодільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області; міста Черкаси, Ватутіно, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області; місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області; міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський районах Чернігівської області. Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів. Як повідомляли Українські Новини, в Україні майже три тисячі випадків Covid-19 за минулу добу: дані по областям. Також пройти ПЛР-тест на коронавірус можна безкоштовно.