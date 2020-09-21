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21 вересня 2020, понеділок, 08:30 16
Суспільство 2020-09-21T09:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні набуло чинності оновлене епідзонування. Які міста потрапили в "червону" зону

В Україні набуло чинності оновлене епідзонування. Які міста потрапили в "червону" зону

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Covid-19, червона зона
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Після того, як Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила 18 вересня  рішення про нове карнтинне зонування, сьогодні, 21 вересня, нові зони карнтину в Україні набрали чинності. Про це в своєму Telegram-каналі повідомляв міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передають Українські Новини.

Так, згідно з оновленим зонування, Київ залишається в "помаранчевій" зоні, а Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль переведені в "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки з "червоної".

"З 00:00 21 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в "помаранчевій зоні", - написав він.

до червоної зони буде віднесено:

  •  місто Чоп Закарпатської області;
  •  Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
  •  місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
  •  місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
  •  місто Канів Черкаської області;
  •  Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
  •  місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.

До помаранчевої зони:

  •  міста Вінниця та Козятин Вінницької області;
  •  місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький район Волинської області;
  •  місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;
  •  місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  •  у Пологівський район Запорізької області;
  •  міста ІваноФранківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район ІваноФранківської області;
  •  місто Обухів, КиєвоСвятошинський та Баришівський райони Київської області;
  •  у Бродівський та Радехівський райони Львівської області;
  •  місто Вознесенськ Миколаївської області;
  •  міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;
  •  міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;
  •  місто Суми Сумської області;
  •  міста Тернополь, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;
  •  міста Харків, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області;
  •  міста Хмельницький, Кам’янецьПодільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  •  місто Сміла, Канівський, КорсуньШевченківський та Смілянський райони Черкаської області;
  •  місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області;
  •  Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;
  •  місто Київ.

До жовтої зони:

  •  міста МогилівПодільський і Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області;
  •  міста Луцьк та ВолодимирВолинський, ВолодимирВолинський, Горохівський, Іванчівський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
  •  міста Житомир, Бердичев, Малин та НовоградВолинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
  •  міста Берегово, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Мижгірський, Мукачівський, Переченський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;
  •  міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський та Оріхівський райони Запорізької області;
  •  міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломиївський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони ІваноФранківської області;
  •  міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищев та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
  •  міста Лисичанськ та Севєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, СтаничноЛуганський та Старобільський райони Луганської області;
  •  міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий і Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янкаБузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
  •  міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський та Казанківський райони Миколаївської області;
  •  міста Одеса, БілгородДністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, БілгородДністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області;
  •  місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
  •  міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, СерединоБудський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
  •  міста Ізюм, Лозова, Первомайський та Чугуєв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачипилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;
  •  міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам’янецьПодільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
  •  міста Черкаси, Ватутіно, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;
  •  місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
  •  міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський районах Чернігівської області.
  • Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні майже три тисячі випадків Covid-19 за минулу добу: дані по областям.

Також пройти ПЛР-тест на коронавірус можна безкоштовно. 

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