Після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати

За минулу добу, 17 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 9, 9%, нових летальних випадків - збільшилася на 13,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 3 228 до 169 472, кількість померлих від захворювання - на 68 осіб до 3 468 порівняно з попередньою добою,16 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 18 вересня в Україні зареєстровано 169 472 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 468 летальних, 75 486 осіб одужали.

За добу зафіксовано 3 228 нових випадків захворювання, одужало 1 573 людини, померло 68 осіб.

Таким чином, 17 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж осіб, які одужали, - 3 228 проти 1 573.

Кількість активних хворих (хворі без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 18 вересня становила 90 518 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (18 740), Львівській (17 869) та Харківській областях (14 264).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 114 випадків;

Волинська область — 6 689 випадків;

Дніпропетровська область — 3 765 випадків;

Донецька область — 2 313 випадків;

Житомирська область — 4 774 випадки;

Закарпатська область — 9 031 випадок;

Запорізька область — 2 748 випадків;

Івано-Франківська область — 12 031 випадок;

Кіровоградська область — 967 випадків;

м. Київ — 18 740 випадків;

Київська область — 7 476 випадків;

Львівська область — 17 869 випадків;

Луганська область — 706 випадків;

Миколаївська область — 2 320 випадків;

Одеська область — 10 924 випадки;

Полтавська область — 1 390 випадків;

Рівненська область — 10 917 випадків;

Сумська область — 2 807 випадків;

Тернопільська область — 10 705 випадків;

Харківська область — 14 264 випадки;

Херсонська область — 766 випадків;

Хмельницька область — 4 339 випадків;

Чернівецька область — 12 793 випадки;

Черкаська область — 2 891 випадок;

Чернігівська область — 3 133 випадки.

Кількість хворих на коронавірус станом на 18 вересня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, Україна на карантині 191-й день .

Тим часом в Кривому Розі чоловік з COVID-19 покінчив життя самогубством в лікарні.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини