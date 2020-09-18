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18 вересня 2020, пʼятниця, 09:29 12 Інфографіка
Суспільство 2020-09-18T11:15:03+03:00
Українські Новини
Після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати

Після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, Кількість хворих за добу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 17 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 9, 9%, нових летальних випадків - збільшилася на 13,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 3 228 до 169 472, кількість померлих від захворювання - на 68 осіб до 3 468 порівняно з попередньою добою,16 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 18 вересня в Україні зареєстровано 169 472 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 468 летальних, 75 486 осіб одужали.

За добу зафіксовано 3 228 нових випадків захворювання, одужало 1 573 людини, померло 68 осіб.

Таким чином, 17 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж осіб, які одужали, - 3 228 проти 1 573.

Кількість активних хворих (хворі без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 18 вересня становила 90 518 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (18 740), Львівській (17 869) та Харківській областях (14 264).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

 Вінницька область — 5 114 випадків;

  • Волинська область — 6 689 випадків;
  • Дніпропетровська область — 3 765 випадків;
  • Донецька область — 2 313 випадків;
  • Житомирська область — 4 774 випадки;
  • Закарпатська область — 9 031 випадок;
  • Запорізька область — 2 748 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12 031 випадок;
  • Кіровоградська область — 967 випадків;
  • м. Київ — 18 740 випадків;
  • Київська область — 7 476 випадків;
  • Львівська область — 17 869 випадків;
  • Луганська область — 706 випадків;
  • Миколаївська область — 2 320 випадків;
  • Одеська область — 10 924 випадки;
  • Полтавська область — 1 390 випадків;
  • Рівненська область — 10 917 випадків;
  • Сумська область — 2 807 випадків;
  • Тернопільська область — 10 705 випадків;
  • Харківська область — 14 264 випадки;
  • Херсонська область — 766 випадків;
  • Хмельницька область — 4 339 випадків;
  • Чернівецька область — 12 793 випадки;
  • Черкаська область — 2 891 випадок;
  • Чернігівська область — 3 133 випадки.

Кількість хворих на коронавірус станом на 18 вересня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на коронавірус станом на 18 вересня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини,  Україна на карантині 191-й день .

Тим часом в Кривому Розі чоловік з COVID-19 покінчив життя самогубством в лікарні.

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Після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати
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