Після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати

За минулу добу, 17 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 9, 9%, нових летальних випадків - збільшилася на 13,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 3 228 до 169 472, кількість померлих від захворювання - на 68 осіб до 3 468 порівняно з попередньою добою,16 вересня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 18 вересня в Україні зареєстровано 169 472 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 468 летальних, 75 486 осіб одужали. За добу зафіксовано 3 228 нових випадків захворювання, одужало 1 573 людини, померло 68 осіб. Таким чином, 17 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж осіб, які одужали, - 3 228 проти 1 573. Кількість активних хворих (хворі без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 18 вересня становила 90 518 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (18 740), Львівській (17 869) та Харківській областях (14 264). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 5 114 випадків; Волинська область — 6 689 випадків; Дніпропетровська область — 3 765 випадків; Донецька область — 2 313 випадків; Житомирська область — 4 774 випадки; Закарпатська область — 9 031 випадок; Запорізька область — 2 748 випадків; Івано-Франківська область — 12 031 випадок; Кіровоградська область — 967 випадків; м. Київ — 18 740 випадків; Київська область — 7 476 випадків; Львівська область — 17 869 випадків; Луганська область — 706 випадків; Миколаївська область — 2 320 випадків; Одеська область — 10 924 випадки; Полтавська область — 1 390 випадків; Рівненська область — 10 917 випадків; Сумська область — 2 807 випадків; Тернопільська область — 10 705 випадків; Харківська область — 14 264 випадки; Херсонська область — 766 випадків; Хмельницька область — 4 339 випадків; Чернівецька область — 12 793 випадки; Черкаська область — 2 891 випадок; Чернігівська область — 3 133 випадки. Кількість хворих на коронавірус станом на 18 вересня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українськi Новини, Україна на карантині 191-й день . Тим часом в Кривому Розі чоловік з COVID-19 покінчив життя самогубством в лікарні.