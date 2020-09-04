Лабораторія МОЗ в Києві припиняє тестувати на COVID-19 приватних осіб

У той час, як в Україні кількість хворих на коронавірус за добу збільшилася на більш як 2,7 тисяч , Київська міська лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє обстеження на коронавірус приватних осіб. Тестування не будуть проводитися з 7 вересня.

Про це йдеться на сторінці лабораторного центру в соціальній мережі Facebook.

Про причини зупинки прийому приватних осіб лабораторним центром Києва запитали народні депутати під час години запитань до уряду у міністра охорони здоров'я Максима Степанов. За його словами, лабораторія працює в звичайному режимі.

" Я з'ясую цю інформацію. Поки не бачив цього повідомлення ", - сказав Степанов.

Як повідомляли Українськi Новини, МОЗ провело рекордну кількість тестів на коронавірус за добу .

Тим часом, з 00:00 7 вересня почне діяти нове епідемічне зонування, за яким в "червону" зону знову потрапив Тернопіль, сьогодні. 4 вересня, почався 177-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, та продовжив до 31 жовтня.

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