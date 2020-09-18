МОЗ скасуваkj обов'язкові тести на коронавірус для осіб, що виходять із самоізоляції

гострого респіраторного захворювання. Міністерство охорони здоров'я внесло зміни для осіб, які завершують 14-денну самоізоляцію в той час, як було змінено протокол лікування коронавірусу . Відтепер проходити тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) мають лише ті особи, у яких під кінець самоізоляції наявні симптоми

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було визначено, що людям, які виходять із самоізоляції, потрібно робити ПЛР-тестування. Зараз ми внесли зміни. Якщо людина перебувала 14 днів на самоізоляції і у неї немає жодного симптому коронавірусної хвороби, йому не потрібно робити тест", - сказав міністр.

Також було визначено, що при плановій госпіталізації ПЛР-тест робиться тільки в тому випадку, якщо у пацієнта є ознаки гострого респіраторного захворювання.

В інших випадках перед плановою госпіталізацією робиться тест на коронавірус методом імуноферментного аналізу.

Як повідомляли Українськi Новини, попередньої доби, 17 вересня, в Україні кількість виявлених випадків захорювання на коронавірусну інфекцію збільшилася на 3 228 до 169 472, кількість померлих від захворювання - на 68 осіб до 3 468.

Тим часом в Кривому Розі чоловік, у якого підозрювали коронавірус, наклав на себе руки в лікарні.

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