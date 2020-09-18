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18 вересня 2020, пʼятниця, 11:19 15
Медицина 2020-09-18T13:00:03+03:00
Українські Новини
МОЗ скасуваkj обов'язкові тести на коронавірус для осіб, що виходять із самоізоляції

МОЗ скасуваkj обов'язкові тести на коронавірус для осіб, що виходять із самоізоляції

Анна Рудык
МОЗ, Міністерство охорони здоров’я України, Госпіталізація, Коронавірус, коронавірус в Україні, Тест на коронавірус, ПЛР-тести, ІФА-тести
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни для осіб, які завершують 14-денну самоізоляцію в той час, як було змінено протокол лікування коронавірусу. Відтепер проходити тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) мають лише ті особи, у яких під кінець самоізоляції наявні симптоми гострого респіраторного захворювання.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було визначено, що людям, які виходять із самоізоляції, потрібно робити ПЛР-тестування. Зараз ми внесли зміни. Якщо людина перебувала 14 днів на самоізоляції і у неї немає жодного симптому коронавірусної хвороби, йому не потрібно робити тест", - сказав міністр.

Також було визначено, що при плановій госпіталізації ПЛР-тест робиться тільки в тому випадку, якщо у пацієнта є ознаки гострого респіраторного захворювання.

В інших випадках перед плановою госпіталізацією робиться тест на коронавірус методом імуноферментного аналізу.

Як повідомляли Українськi Новини, попередньої доби, 17 вересня, в Україні кількість виявлених випадків захорювання на коронавірусну інфекцію збільшилася на 3 228 до 169 472, кількість померлих від захворювання - на 68 осіб до 3 468.

Тим часом в Кривому Розі чоловік, у якого підозрювали коронавірус, наклав на себе руки в лікарні.

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