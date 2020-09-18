Україна на карантині 191-й день. Які обмеження встановлені в регіонах

Сьогодні, 18 вересня, почався 191-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 в той час, критерії для віднесення регіонів до "червоної зони" епідбезпеки змінилися

На засіданні Кабміну 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

До цієї дати залишилося 44 дні.

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографікою, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою недопущення поширення на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 вводиться обмеження в'їзду іноземців на територію держави з 00:00 год 28 серпня по 00:00 год 28 вересня.

З 00:00 28 серпня 2020 відновлюється робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України через КПП в анексованому Криму і окупованому Донбасі, повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій повинні пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведений після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в КМДА розповіли про те, як працюватимуть столичні школи у форматі стаціонарного навчання та в змішаному режимі в умовах "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

Крім того, у Київській області заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через нові правила карантину.

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