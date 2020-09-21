Поліція зайнялася вибухом на пивзаводі Києва

Вибух на підприємстві пивоваріння в Києві почала розслідувати Національна поліція . Правоохоронці порушили кпровадження за статтею про порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва.

Санкція статті передбачає штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади.

Причини і обставини вибуху встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю, 20 вересня, в Києві стався вибух на одному з пивних заводів . За попередньою версією, вибухнув газовий балон.

Раніше в Києві під час зварювальних робіт вибухнула автоцистерна для перевезення газу, внаслідок чого загинула одна людина і ще одного доставили до лікарні.

31 серпня на перегоні Бехи-Сокорики в Коростенському районі Житомирської під поїздом з нафтопродуктами вибухнули залізничні колії . Попередньо тоді було встановлено, що під час руху вантажного потягу сполученням Калинковичі - Коростень стався вибух на шляхах і їх пошкодження. Водночас поїзд, в якому перевозилися нафтопродукти, пошкоджень не зазнав. Постраждалих не було.

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