Під поїздом з нафтопродуктами стався вибух на залізничній колії

На перегоні Бехи-Сокорики в Коростенському районі Житомирської стався вибух на залізничній колії під час проходження поїзда з нафтопродуктами. Про це повідомляє пресслужба поліції області. Вибух стався близько 15:20. На місці події працювали поліцейські, вибухотехнічна служба ГУНП області, працівники регіонального Управління СБУ, рятувальники, залізничники. Також виїжджали слідчо-оперативні групи Коростенського відділу поліції і ГУ Нацполіціі Житомирської області. Проводився ретельний огляд місця події та з'ясування обставин. "Попередньо встановлено, що під час руху вантажного потягу сполученням Калинковичі - Коростень стався вибух на шляхах і їх пошкодження. Водночас поїзд, в якому перевозилися нафтопродукти, пошкоджень не отримав. Постраждалих немає", — сказано в повідомленні. Триває встановлення всіх обставин. Як повідомляли Українські Новини, в Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі. 22 липня Національна поліція посилила заходи громадської безпеки в 9 областях України (Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківський, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій).