Під поїздом з нафтопродуктами стався вибух на залізничній колії

На перегоні Бехи-Сокорики в Коростенському районі Житомирської стався вибух на залізничній колії під час проходження поїзда з нафтопродуктами. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Вибух стався близько 15:20.

На місці події працювали поліцейські, вибухотехнічна служба ГУНП області, працівники регіонального Управління СБУ, рятувальники, залізничники. Також виїжджали слідчо-оперативні групи Коростенського відділу поліції і ГУ Нацполіціі Житомирської області. Проводився ретельний огляд місця події та з'ясування обставин.

"Попередньо встановлено, що під час руху вантажного потягу сполученням Калинковичі - Коростень стався вибух на шляхах і їх пошкодження. Водночас поїзд, в якому перевозилися нафтопродукти, пошкоджень не отримав. Постраждалих немає", — сказано в повідомленні.

Триває встановлення всіх обставин.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі.

22 липня Національна поліція посилила заходи громадської безпеки в 9 областях України (Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківський, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій).

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