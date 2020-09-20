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20 вересня 2020, неділя, 23:31 8
Суспільство 2020-09-21T00:45:02+03:00
Українські Новини
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвав попередню причину вибуху на заводі в Києві

Гендиректор Carlsberg Ukraine назвав попередню причину вибуху на заводі в Києві

Елена Новикова
Carlsberg Ukraine, вибух, Вибух на заводі, Вибух на пивзаводі
Взрыв на пивзаводе в Киеве. Фото: Facebook/Евгений Шевченко
Взрыв на пивзаводе в Киеве. Фото: Facebook/Евгений Шевченко

У неділю, 20 вересня, в Києві стався вибух на одному з пивних заводів. За попередньою версією, вибухнув газовий балон, в той час, як раніше ц Києві під час зварювальних робіт вибухнула автоцистерна для перевезення газу, внаслідок чого загинула одна людина і ще одна потрапила до лікарні. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив гендиректор компанії Carlsberg Ukraine Євген Шевченко.

"Інтернет почали заповнювати новини про вибух на нашому київському заводі. Це правда, вибух стався близько 16.00, коли двоє працівників підрядної організації виконували зварювання технічних люків на даху очисних споруд. Один з них отримав рани, госпіталізація не знадобилася. Дах очисних споруд пошкоджений - сьогодні всім нам дуже пощастило, що відбулися так легко", - написав він.

Євген Шевченко додав, що за попередньою версією стався вибух газового балона внаслідок порушення працівниками підрядника техніки безпеки при проведенні зварювальних робіт.

Наразі ведеться розслідування інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня в центрі Києва стався вибух в ресторані "Канапа".

Також місто Торецьк Донецької області було знеструмлене через вибух трансформатора напруги на підстанції.

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