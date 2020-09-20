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20 сентября 2020, воскресенье, 10:07 406
Общество 2020-09-20T10:30:02+03:00
Українські Новини
В Украине почти три тысячи случаев Covid-19 за сутки: данные по областям

В Украине почти три тысячи случаев Covid-19 за сутки: данные по областям

Валерия Драгомирова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

19 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 966 до 175 678, количество умерших от заболевания - на 41 человека до 3 557 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания сократилось на 8,5%, новых летальных случаев - на 14,6%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 20 сентября в Украине зарегистрированы 175 678 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 557 летальных, 77 512 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 966 новых случаев заболевания, выздоровели 758 человек, умер 41 человек.

Таким образом, 19 сентября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 2 966 против 758.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 19 сентября составило 94 609 человек, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (19 483), Львовской (18 317) и Харьковской областях (14 888).

В Черновицкой области зафиксированы 13 042 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 12 382 случая, в Одесской – 11 422, в Тернопольской - 11 247, в Ривненской - 11 124, в Закарпатской – 9 154, в Киевской - 7 744, в Волынской - 6 856, в Винницкой - 5 268, в Житомирской - 4 988, в Хмельницкой - 4 631, в Днепропетровской - 3 982 случаев.

3 263 случаев выявлены в Черниговской области, 3 035 случаев - в Черкасской, 3 023 случая - в Сумской, 2 879 случаев - в Запорожской, 2 469 случаев - в Николаевской, 2 430 случаев - в Донецкой, 1 499 случаев - в Полтавской, 985 случаев - в Кировоградской, 813 случаев - в Херсонской и 754 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно

Кроме того, Киев и 20 областей не готовы к ослаблению карантина

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