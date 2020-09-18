Єрмак заперечує таємну угоду з урядом Росії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заперечує наявність таємної угоди з Росією, яка складається з 12-13 пунктів, про яку розповів його попередник Андрія Богдан .

Про це він повідомив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"Це вже зі сфери конспірології. А конспірологія завжди дає ідеї про якісь таємні домовленості. Можу сказати з повною відповідальністю, що ніяких таємних угод з РФ немає і не може бути по суті. Її (угоди) просто не може існувати в теорії" , — сказав Єрмак.

Він також заявив, що не дивився відповідне інтерв'ю Богдана, оскільки не має стільки вільного часу.

Як повідомляли Українськi Новини, 11 лютого Зеленський призначив керівником Офісу Президента Єрмака замість Богдана.

Також Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України.

Крім того, найбільший вплив на Зеленського, на думку Богдана, має дружина Олена і ресторатор Тищенка, а також що Україна "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас.

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