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18 вересня 2020, пʼятниця, 21:58 6
Суспільство 2020-09-18T22:16:51+03:00
Українські Новини
Ще 30 столичних класів навчатимуться дистанційно

Ще 30 столичних класів навчатимуться дистанційно

Кира Молчанова
Школа, Карантин, Київ, Дистанційне навчання
Дистанційка. Фото: Pixabay
Дистанційка. Фото: Pixabay

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилася на попередньому рівні — 5, переведених на дистанційне навчання класів — збільшилася на 30 до 328.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Так,  станом на 18 вересня 5 шкіл закриті на карантин і 328 класів переведені на дистанційне навчання.

Також в столиці 1 установа дошкільної освіти та 15 груп тимчасово закриті.

Як повідомляли Українськi Новини,  з 21 вересня Київ залишився в "помаранчевій зоні"  епіднебезпеки, Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ переведені з "червоної зони" в "помаранчеву".

Крім того, в столиці 17 вересня  стало на 134 заражених коронавірусом людей більше, ніж напередодні. Померло п'ятеро.

На тлі цього в Міністерстві освіти розповіли, що робити тим учням, у яких немає ноутбука або планшета для дистанційного навчання.

Напередодні кількість закритих на карантин шкіл у Києві залишилося на рівні 5, переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 25 до 298.

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