Ще 30 столичних класів навчатимуться дистанційно

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилася на попередньому рівні — 5, переведених на дистанційне навчання класів — збільшилася на 30 до 328.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Так, станом на 18 вересня 5 шкіл закриті на карантин і 328 класів переведені на дистанційне навчання.

Також в столиці 1 установа дошкільної освіти та 15 груп тимчасово закриті.

Як повідомляли Українськi Новини, з 21 вересня Київ залишився в "помаранчевій зоні" епіднебезпеки, Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ переведені з "червоної зони" в "помаранчеву".

Крім того, в столиці 17 вересня стало на 134 заражених коронавірусом людей більше, ніж напередодні. Померло п'ятеро.

На тлі цього в Міністерстві освіти розповіли, що робити тим учням, у яких немає ноутбука або планшета для дистанційного навчання.

Напередодні кількість закритих на карантин шкіл у Києві залишилося на рівні 5, переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 25 до 298.

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