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18 вересня 2020, пʼятниця, 11:48 7
Суспільство 2020-09-18T13:00:02+03:00
Українські Новини
У Київській області за добу збільшилася смертність від коронавірусу

У Київській області за добу збільшилася смертність від коронавірусу

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В Київській області минулої доби, 17 вересня, кількість нових зафіксованих випадків коронавірусу у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 134 особи до 7 476, померлих - на 5 до 151.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 18 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 7 476 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 608 дітей та у 895 медичних працівників", - сказано в ньому.

За добу підтверджено 134 нових випадків коронавірусної хвороби, в тому числі у 8 дітей і 126 дорослих.

9 хворих госпіталізовано, інші знаходяться на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 були госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 070 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 6 406 осіб.

Одужали всього 4 880 осіб, з них 412 дітей у віці від 1 місяця до 17 років. 

За звітну добу виписано 29 осіб, з них 2 дітей.

Всього за період епідемії в Київській області помер 151 хворий з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшло повідомлення про 5 летальних випадків серед хворих на коронавірус.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство охорони здоров'я скасувало обов'язкове проходження тесту на коронавірус після завершення самоізоляції, якщо симптомів гострої респіраторної хвороби виявлено не було.

Крім того, в Україні станом на 18 вересня 169 472 випадків захворювання на коронавірус. Минулої доби на коронавірусну інфекцію захворіли 3 228 осіб, а померли від захворювання - 68 осіб до 3 468 за весь період епідемії.

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