25 шкіл Київської області переведені на дистанційну форму навчання через коронавірус

В Київській області через коронавірус 25 установ загальної середньої освіти, в яких налічується 11 140 учнів, переведені на дистанційну форму навчання, в той час як Кабмін встановив заборону на відвідування шкіл в регіонах "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон епідемічної небезпеки поширення коронавірусу в разі перебування на самоізоляції 50% класів. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов, передають Українські Новини. "Перекладено на дистанційну форму навчання 25 установ загальної середньої освіти, в яких 11 140 учнів", - сказав він. 90 окремих класів у Київській області також переведені на дистанційне навчання через коронавірус, на самоізоляції 2 945 учнів. Станом на 15 вересня в навчальних закладах Київської області виявлені випадки захворювання на коронавірус у 190 працівників навчальних закладів і учнів. Також 11 дитсадків закриті на карантин. Як повідомляли Українські новини, в Краматорську Донецької області довелося закрити дитячий садок і відправити на самоізоляцію шкільний клас – стан навчальних закладів у Донецькій області. Також у .Черкаській області повідомили про десятки випадків зараження коронавірусом у навчальних закладах регіону.