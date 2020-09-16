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16 вересня 2020, середа, 17:29 8
Медицина 2020-09-16T18:45:02+03:00
Українські Новини
25 шкіл Київської області переведені на дистанційну форму навчання через коронавірус

25 шкіл Київської області переведені на дистанційну форму навчання через коронавірус

Александр Савич
Київська область, Карантин в школах, Дистанційне навчання, Коронавірус в Київській області, Коронавірус в школі
11 140 учнів шкіл Київської області відправили на дистанційне навчання. Фото: pixabay
11 140 учнів шкіл Київської області відправили на дистанційне навчання. Фото: pixabay

В Київській області через коронавірус 25 установ загальної середньої освіти, в яких налічується 11 140 учнів, переведені на дистанційну форму навчання, в той час як Кабмін встановив заборону на відвідування шкіл в регіонах "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон епідемічної небезпеки поширення коронавірусу в разі перебування на самоізоляції 50% класів.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов, передають Українські Новини.

"Перекладено на дистанційну форму навчання 25 установ загальної середньої освіти, в яких 11 140 учнів", - сказав він.

90 окремих класів у Київській області також переведені на дистанційне навчання через коронавірус, на самоізоляції 2 945 учнів.

Станом на 15 вересня в навчальних закладах Київської області виявлені випадки захворювання на коронавірус у 190 працівників навчальних закладів і учнів.

Також 11 дитсадків закриті на карантин.

Як повідомляли Українські новини, в Краматорську Донецької області довелося закрити дитячий садок і відправити на самоізоляцію шкільний клас – стан навчальних закладів у Донецькій області.

Також у .Черкаській області повідомили про десятки випадків зараження коронавірусом у навчальних закладах регіону.

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